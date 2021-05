Něžný singl Icarus zpěvačky Giudi získal na klavírní malebnosti

„Před časem mě oslovila jedna francouzská rozhlasová stanice a požádala o jednoduchou akustickou verzi skladby Icarus do jednoho z jejích programů. Byl to impuls a dobrá záminka, abych oslovila Karla. Ten celou ideu pozvedl na další úroveň. Icarus je o zbavení se bolesti, která pramení z našich největších životních ztrát. Je to silná, ale zároveň křehká skladba. Výsledek nás oba chytil za srdce, proto jsme se rozhodli skladbu vydat jako společný singl a natočit k ní videoklip,” vysvětluje Giudi ke spolupráci s Karlem Havlíčkem.