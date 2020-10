Nezničitelný McCartney. V 78 letech hlásí další album

Paul McCartney téměř nepotřebuje žádné spolupracovníky. Novinku si sám složil, nahrál a produkoval začátkem roku. „Každý den začnu nahrávat ten nástroj, na kterém jsem písničku složil, a pak postupně přidávám další vrstvy, byla to zábava,“ popsal svou metodu a dodal, že si spíš „dělá muziku pro sebe“ a neměl plán vydat celé album. Podobně vznikla i deska Chaos and Creation in the Backyard v roce 2005.