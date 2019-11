Nezničitelný americký funker Maceo Parker se vrací do Prahy

Dnes má vlastní elitní kapelu. Od devadesátých let zajíždí jeden z nejlepších saxofonistů světa pravidelně také do České republiky a jeho koncerty jsou pověstné výbušnou energií a improvizacemi.

Parker oslaví před pražským koncertem už 77. narozeniny. Má na kontě mimo jiné sólová alba jako Roots Revisited, Mo’ Roots, Life on Planet Groove a School’s In, kde se vyžívá ve svých neklidných saxofonových sólech na pozadí tanečních rytmů. Loni k nim přidal ještě desku It’s All About Love.