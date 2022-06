Neznámé detaily světa vytržené čočkou aparátu

Pavel Jerman (1974) fotí již od svých třinácti let. Už od začátku své tvorby a postupem doby čím dál častěji hledá ve městě i v přírodě detaily, které, vytržené čočkou aparátu, vytvářejí novou realitu. Říká se, že ďábel je schován v detailu, stejně to lze říct i o Bohu a jeho stvoření. Jerman ve svých fotkách umí vyříznout kus běžného světa a vytvořit nový tvar. Potom stačí trocha fantazie a obraz nového stvoření je na světě. U některých fotografií si člověk řekne, že je to koláž, ve skutečnosti to neexistuje. Mýlka. Fotograf v odrazu louže a díky světlu i svému oku našel nový obraz, který vypadá, jako by ho namaloval Kupka nebo Miró.