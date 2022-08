Něžná noc Tomáše Bíma skrývá nevyřčená tajemství

Na druhou stranu atmosféra letní voňavé noci, kdy se na temné obloze třpytí hvězdy jako zavěšené diamanty na útlém krku krásné dámy, má bezpochyby něco do sebe.

Nevyřčená či jemně naznačená tajemství s nenápadnými odkazy na pikantní události v hodině mezi psem a vlkem, jako by byly pro Tomáše Bíma tou hlavní ideovou inspirací, hnacím motorem i životním posláním.

Třeba obraz V kapradí (2019) obsahuje právě takový jemný odkaz k ději, který se odehrává – nebo možná odehrával – mimo první estetický plán. Člověk by čekal, že na golfovém hřišti se toho moc zajímavého dít nebude. Ale při lepším napření pozornosti zjistíme, že golfový vozík stojí osaměle u stromu a o kmen je opřena i jedna hůl. Odpověď, proč golfista chybí na obraze, leží – a to doslova – na trávníku. Ta bílá pohozená podprsenka vysvětluje, proč na obraze nikoho nevidíme, milenci se vytratili zřejmě do okolních křovin, které jim poskytly pro jejich lásku diskrétní prostředí.