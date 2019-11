Zpěvák Sick Of It All Lou Koller Foto: Alex Švamberk, Novinky

Newyorský hardcore Sick Of It All ovládne pražskou Meet Factory

Legenda newyorského hardcoru Sick Of It All vystoupí v podnělí v pražském Meet Factory v rámci aktuálního turné k loňské desce Wake The Sleeping Dragon!, které potvrdilo kvality souboru okolo bří Kollerů. Nabízí úderné písně plné energie a působí stejně svěže jako díla z počátku devadesátých let, i když kapela hraje 33 let.