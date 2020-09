New York začíná opět získávat své barvy

Do muzeí smí vstoupit pouze dvacet pět procent návštěvníků z celkové kapacity výstavních prostor. Roušky jsou striktně povinné. Cirkulace návštěvníků je řízena a organizována, přičemž se leckomu automaticky vybaví, jak ho v galerii Ermitáž v Petrohradě (za dob Sovětského svazu v Leningradě) zřízenci této tehdy socialistické instituce honili téměř poklusem od obrazu k obrazu. Takže zážitek z vystavených skvostů je minimální, ba nulový.

Guvernér státu New York také určil přesná data, podle kterých musí jeho postupné uvolňování s programem omezeným proběhnout. To znamená harmonogram, ve který den přesně tomu nebo onomu muzeu ráčí dopřát, aby pro lidi otevřelo brány. To ale zdaleka není všechno.

Jako by jeho zákazů a rozkazů nebylo už dosud víc než dost. Vymyslel další protiumělecké akce, které se ještě víc podepíší na poklesu jindy obrovské návštěvnosti newyorských muzeí, a tedy i na jejich finančních ztrátách. Do odvolání zakázal vstup na území státu New York obyvatelům pětatřiceti z padesáti států USA. A totéž zakázal obyvatelům Kanady a zemí Evropské unie.

Jeho posedlost se nejspíš do budoucna podepíše na nechuti zahraničních návštěvníků a většiny obyvatel USA vypravit se do New Yorku jako jednoho z turisticky a kulturně nejatraktivnějších měst světa.

První vlaštovičkou na zakaboněné umělecké obloze mělo být newyorské Muzeum moderního umění (MoMa). Na uvítanou 27. srpna připravilo heslo s pozdravem prvním návštěvníkům a radostným sdělením, že je opět na světě: „Hello. Again.“ Nechalo se slyšet, že tak horoucně očekávaný návrat na výtvarnou scénu oslaví vstupným zdarma po dobu jednoho měsíce.

Dva dny poté smělo otevřít newyorské Metropolitní muzeum umění (MET). To plánovalo zjara oslavu svého epochálního svátku, sto padesáti let svého otevření. Nestalo se. Z pozice moci guvernér oslavu zkrátka a dobře zakázal. Ředitel Metropolitního muzea tak byl donucen spokojit se s pouhým minisvátkem, se znovuotevřením. K němu 29. srpna oznámil: „Po téměř šesti měsících je to opravdu historický okamžik pro muzeum i pro celý New York.“

Whitney Musem of American Art obdrželo guvernérovo povolení zprostředkovat kulturní zážitek z amerického umění od 3. září. Provoz zahájí výstavou Roy Lichtenstein – Order and Ornament (Roy Lichtenstein – Řád a Ornament) prezentující díla významného představitele amerického popartu.

Silně na čas si dal Cuomo s muzeem Guggenheim. Otvírat má 3. října. Snad aby si turisté, kteří přijedou koncem srpna, nestihli prohlédnout jeho interiér. Muzeum je navštěvováno totiž i pro svou budovu z roku 1959, jednu z nejzajímavějších v New Yorku, kterou navrhl významný americký architekt Frank Lloyd Wright.

Směrem nahoru se rozšiřující kruhová stavba stojí za zhlédnutí už zvenku. Alespoň tomu nemůže guvernér zabránit. Ve spirálovitě konstruovaných stoupajících ochozech v interiéru jsou díla Mondrianova, Cézannova, Manetova, Renoirova, Gauguinova a řady dalších.