Nesnesitelná složitost bytí Jana Gemrota

Výstava Observace, která trvá v pražské výstavní síni Expo 58 Art do 24. července, je ideálním důkazem výše uvedeného tvrzení. Pro lepší vizuální uchopení (ale i pochopení) tvůrcových zhmotnělých idejí rozdělili kurátoři expozici na několik tematických kapitol.

Úvodní část obsahuje originální portréty, tak trochu freudovsky pojaté. Tvář je totiž naznačena jen v základních rysech, zatímco místo očí, nosu či úst namaloval umělec fragment přírodní scenérie. Možná chtěl naznačit, že portrét duše je důležitější než tvář jako taková a že duševní krajina se může podobat té skutečné. Jeden z takto pojatých portrétů ukazuje výseč pohledu na arktický ledovec. Hrdě ční v temných vodách moře a mlčky čeká tisíce let na to, až roztaje. Stejně tak jednou roztaje i lidská duše a zmizí do nenávratna.