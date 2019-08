Neo a Trinity se vrátí v Matrixu 4

Trilogie Matrix se zapsala mezi filmové legendy. Od prvního dílu uběhlo už stěží uvěřitelných dvacet let, přesto fanoušci doufali, že by se mohli do temného univerza ovládaného stroji vrátit. Přání se jim dost možná vyplní, čtvrtý díl Matrixu se začne natáčet příští rok a zahraje si v něm i dvojice hrdinů původní trilogie.