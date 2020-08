Někdo by s tím už fakt měl něco udělat, znělo na Jiráskově Hronově

Neremcá se tu na konkrétní politické poměry, ale obecně na to, v jakém srabu se údajně nalézáme. „I kdybych si měl plíce vyřvat, nepřestanu upozorňovat na to, že by s tím měl někdo něco udělat,“ praví hrdinně jeden z protagonistů po zhruba hodinovém remcání. Jaksi se ovšem nepočítá, že by se toho měl ujmout někdo z nich. Jejich role je remcat, nikoli jednat.