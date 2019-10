Nejsmutnější možnosti dnešního milostného románu

Nyní Němcovi vychází kniha Možnosti milostného románu (Host, 420 stran, cena 389 Kč), v níž se snaží „být sám za sebe, tak jako je člověk sám za sebe v lásce a ve všem, co stojí za řeč“. Líčí, jak se zamiloval do krásné dívky Niny, kterou potkal na vlastním autorském čtení na filozofické fakultě v Olomouci.

Zdá se, že čtenáře upřímně zve do svého osobního milostného románu a do jeho neustálého převracení a nahlížení z různých stran. Mnoho Němcových vrstevníků může v tomto milostném románu najít svůj vlastní milostný román. Pětiletý vztah, který není završen sňatkem ani početím dítěte, začíná vyhasínat. Zatímco Jan už by si možná uměl představit, že se usadí, mladší Nina dospěje pravděpodobně k tomu, že ještě neví, co přesně od života chce.