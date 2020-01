Nejsledovanější show má Šíp, Honzák na úrovni Krause

Na obrazovce ČT se Všechnopárty drží už patnáct let a dlouhodobě ji sleduje kolem milionu diváků. Například loni 6. prosince se podle údajů společnosti ATO – Nielsen Admosphere dívalo 930 tisíc diváků, o týden později 13. prosince sedělo u obrazovek 1,14 milionu diváků. Silvestrovskou Všechnopárty vidělo 1,28 milionu lidí a jubilejní, šestisté vydání si 10. ledna nenechalo ujít 1,1 mil. diváků.

Všechnopárty byla v poslední době jedinou talk show veřejnoprávní České televize. Od neděle se k tomuto žánru zařadil nový pořad na ČT 1 nazvaný Kabinet dr. Honzáka, kam si známý psychiatr Radkin Honzák, který vydal několik úspěšných knih (například Všichni žijem v blázinci nebo Holky to někdy nemaj lehký), zve populární osobnosti. Premiéru tohoto nového pořadu vidělo 536 tisíc diváků starších patnácti let. To je zhruba na úrovni Show Jana Krause na televizi Prima.