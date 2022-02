Nejpodivnější premiéra v Semaforu. Za všechno můžou covid a Putin

S tímhle titulem má prostě Suchý smůlu. Návrat ke hře, která měla premiéru v roce 1992 a kterou razantně přepsal, během posledních tří let několikrát, zkomplikoval covid. A když už se zdálo, že premiéře nemůže nic zabránit, přišla Putinova agrese vůči Ukrajině a titul přestal být aktuální.

Přesto se večer uskutečnil a ve výsledku přinesl víc, než by za dané situace dokázala premiéra muzikálu Nižní Novgorod. Stal se setkáním duševně spřízněných lidí, kteří stejně jako solidaritu s Ukrajinou vyjadřovali i solidaritu s umělci na jevišti, kde se horečně improvizovalo, ale všichni hráli takzvaně do roztrhání těla, a to skvěle.