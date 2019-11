Návrat kapely November 2nd po osmi letech podtrhuje jejich nejdivočejší skladba

„Během naší pauzy jsme se ve studiu sešli jednou a natočili písničku Love Me Or Leave Me, která bavila jak nás, tak naše fanoušky a udala nám směr, kterým bychom se chtěli ubírat. Nějakou dobu jsme pak hledali zvuk, jenž by vyšel z našeho oblíbeného retro soundu a přitom nezněl archaicky. S tím nám nakonec pomohl John Netti, který něco podobného absolvoval před námi s Rival Sons. Myslím, že jsme to společně trefili úplně přesně,“ říká zpěvačka a kytaristka Alexandra Langošová.