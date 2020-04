Národní galerie nabízí první virtuální prohlídku stálé expozice

„Naším cílem nebylo vytvoření nějakého dalšího uměleckohistorického kánonu, který by nově kodifikoval to zásadní, co bylo v průběhu devatenáctého století na území českých zemí vytvořeno. Takový přístup zákonitě opomíjí díla, která se do sbírky dostala formou nákupů či darů z jiných evropských regionů a která také zásadně ovlivňovala lokální situaci a vývoj na umělecké scéně. Expozice tedy ukazuje, co Národní galerie v průběhu své více než dvousetdvacetileté existence shromáždila, v širokém kontextu,“ vysvětlila Veronika Hulíková, ředitelka Sbírky umění 19. století a klasické moderny.