Národní divadlo zrušilo Čajkovského, část díla propaguje „nepřemožitelnou armádu“

Národní divadlo (ND) vyhovělo vedení svého operního souboru a nebude inscenovat operu Petra Iljiče Čajkovského Střevíčky. Důvodem je podle mluvčího ND Tomáše Staňka možné zneužití části obsahu opery, která mluví o velké ruské říši. Tvůrci inscenace se obávali, že by uvedení opery mohlo vyznít jako její oslava a podpora ruské agrese.