Národní divadlo otevírá streamované debaty o kultuře

„Jako zástupci významné veřejné instituce cítíme v současné době povinnost zachovat se zodpovědně. Máme dokonce pocit, že dnešní situace je pro nás přímou pobídkou znovu definovat účel a smysl podobného typu institucí. Chceme být Národním divadlem, které je skutečným symbolem naší státnosti, ne pouze na papíře, nýbrž jako funkční složka společenského přediva. Proto hledáme způsoby, co by mohlo Národní divadlo v dané době pro českou kulturu a společnost udělat, aby jí pomohlo překonat pravděpodobně nejtěžší krizi, jíž musí za posledních několik desetiletí čelit,” píše se v manifestu.

„Otázka přežití kultury vypadá jako otázka v první řadě ekonomická, ale není to tak: jde o to, abychom jako vyspělá společnost pečovali o hodnoty, které přežijí a které nás, jako národ, drží pospolu. Živá kultura, živé umění je nenahraditelným prostředkem společenské sebereflexe – a není pochyb, že ji po skončení bezprostřední krize budeme potřebovat. Jsme ale přesvědčeni, že pokud chceme, aby naši potomci žili v sebevědomém, svobodném státě, nedokážeme se bez svobodné a sebevědomé kultury obejít ani dnes,“ stojí v něm dále.

Zároveň Činohra ND otevírá pravidelné čtvrteční streamované debaty s názvem #kulturajenarod pod hlavičkou pravidelného cyklu ND Talks. V nich se budou setkávat dramaturgové činohry s divadelními profesionály a spolu s nimi odpovídat na kritické otázky vyvstávající v souvislosti se současnou mimořádnou situací divadel a kulturní scény. Cílem je apelovat na význam divadla i pojmenovat, v čem má pro společnost nezastupitelnou úlohu a jak může divadlo z dané chvíle těžit, a to jak jeho umělci, tak jeho diváci.