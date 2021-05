Nanday zpívají v písni Nesmíš o svobodě

„Štve nás, že se lidé chovají jako ovce. Nechávají se manipulovat a ovlivňovat ze všech stran. Zblbnou je hesla a různé ideologie. Věří všemu, co si přečtou na internetu ve zprávách, a nepoužívají zdravý rozum. Ze všeho nejhorší je, jak se dobrovolně vzdávají svobody,“ tvrdí muzikanti.

„Nesmíš je také o tom, jak jdeme svorně společně do průšvihu. Jak si necháváme vymývat mozky. O manipulaci. Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Přehnaná slušnost a ohleduplnost ke všem je důležitější než zdravý rozum? Když nechceš jiné dráždit svými názory, chceš brát na všechny ohled a mít od všech palec nahoru, pak se nesmíš divit, že si mocipáni dělají, co se jim zachce a všechno jim projde,“ dodávají.