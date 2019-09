Nabarvené ptáče jde do kin. Český film po dlouhé době vzbudil pozornost v cizině

Po delší době se objevil český film, na který živě reaguje zahraniční publikum a kritici. Britský The Guardian popsal Nabarvené ptáče jako „monumentální kus práce i krutou, žhnoucí tříhodinovou cestu peklem“ a The Hollywood Reporter zase jako „emocionální tříhodinové údery do břicha“. Některé diváky v Benátkách brutalita válečného snímku šokovala.