Na slovenských obrazovkách se opět objeví televizní hlasatelky

Třetí kanál bude vysílat pořady, které na točila Československá a Slovenská televize v minulosti. K pomyslnému návratu do minulosti má pomáhat i obnovení funkce hlasatelek, které se tak na obrazovky vrací po šestnácti letech.

„Obě oslovené dámy přijaly nabídku s nadšením. K večerním pořadům si pozvou do studia také hosta,“ vysvětluje šéfdramaturgyně třetího kanálu Judita Gembická. „Nebude to úplně práce hlasatelky, ale je to spíš takový hostitelský post. Přivítáme hosta večera. Prvním bude Juraj Kukura,“ prozradila Heribanová. „Nabídka mě velmi potěšila,“ dodala.