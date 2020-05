Na Pohodu míří Thom Yorke, Glass Animals či Jenny Hval

Vystoupí ale také The Libertines, Metronomy, Wolf Alice, Frank Carter & The Rattlesnakes, Archive, Hatari, black midi, Emel Mathlouthi, Shame, Kokoroko, Marina Satti & Fonés, Black Country, New Road, Injury Reserve a Bazzookas.

Letos se koná virtuální festival Pohoda in the Air, který proběhne v červenci. Prvním účinkujícími festivalu jsou čerstvý držitel Ocenění za přínos hudbě slovenských Radio Head Awards Milan Lasica nebo Dorota Nvotová, kteří spolu zahrají i písně z alba Bolo nás jedenásť. Dalším potvrzeným jménem Pohoda in the Air je slovenský noise-techno projekt Tittingur, jehož nové album s názvem Epiphany vychází za dva týdny.