Na Koncertě pro Ukrajinu zazpívají Janda, Ledecký či Dasha

Vstupenky jsou v prodeji přes TicketMaster za 550 Kč. Výtěžek z koncertu poputuje do veřejné sbírky Pomoc dětem Ukrajiny, kterou pořádají Český červený kříž a skupina Prima.

„Veřejná sbírka Českého červeného kříže na pomoc dětem Ukrajiny je založena za účelem zakoupení nového přístrojového vybavení a zdravotnického materiálu na dětská oddělení a do dětských nemocnic na Ukrajině. Na Koncertu dětem Ukrajiny vystoupí například Eva Burešová, Václav Noid Bárta, Janek Ledecký, Petr Janda, Monika Absolonová, Dasha, Anna Julie Slováčková, skupiny Support Lesbiens, Slza a Jelen,“ sdělila Gabriela Semová z Primy.

„Já i celá moje rodina jsme se zmobilizovali a aktivně se zapojili do pomoci. Finančně, materiálně i přístřeškem těm, co to teď nejvíce potřebují. Vždy na mne v tomto ohledu bude spoleh,“ řekla Eva Burešová a svá slova dokládá i účastí na koncertu. „Pomoc druhým je velmi důležitá. Doba je těžká. Většina z nás zná někoho z Ukrajiny. Je ale také důležité udržet si pozitivní mysl. Všichni máme děti a je třeba, aby viděly šťastné rodiče,“ dodala.