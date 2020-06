Na internetu se objevila falešná zpráva o úmrtí Milana Kundery

Je to již podruhé, co falešný twitterový účet ohlásil údajnou smrt Milana Kundery. V roce 2017 zpráva vyšla na účtu, který zneužil názvu Kunderova nakladatelství Gallimard. Jeden z nejznámějších českých autorů žije od roku 1974 ve Francii. Československého občanství ho zbavil komunistický režim poté, co spisovatel vydal v roce 1979 Knihu smíchu a zapomnění, v níž tehdejší hlavu státu Gustáva Husáka označil za „prezidenta zapomnění”. Kundera má od roku 1981 francouzské občanství. Loni v prosinci opět získal i české.