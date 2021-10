Na Hlavsových sedmdesátinách bude překvapivá sestava Plastiků

Na akci, která začíná v 17 hodin, zahraje Hlavsova klíčová kapela The Plastic People of The Universe, ve které byl po většinu svého muzikantského života kapelníkem, baskytaristou a skladatelem. Vzhledem k personálním změnám z poslední doby i k rozdělení legendární značky před lety na dva rozdílné soubory, pořadatelé slibují překvapivou sestavu Plastiků.