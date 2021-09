Na festivalu Dvořákova Praha vystoupí i čtyřiadevadesátiletý Herbert Blomstedt

Narodil se 11. července 1927 ve Springfieldu ve státě Massachusetts švédským rodičům. Ale již po dvou letech se rodina vrátila zpět do Švédska, takže Blomstedt vystudoval Královskou hudební akademii ve Stockholmu a univerzitu v Uppsale. Ve studiích pokračoval v zahraničí, byl žákem Leonarda Bernsteina, i když sám tvrdí, že se od něho nic nenaučil.

Do povědomí veřejnosti se poprvé zapsal v roce 1953, kdy získal Kusevického cenu. Dva roky poté následovalo vítězství v dirigentské soutěži v rakouském Salcburku.

„Když byly koncerty tři nebo čtyři hodiny dlouhé, mnohem více se během nich mezi interprety mluvilo, popíjela se káva a podobně, a to i během hudby. Někdy nečekaně zazněl potlesk, který dnes většina z nás považuje za svatokrádež. Ale to bylo také rozptýlení. Koncerty v osmnáctém století a na počátku devatenáctého století nebyly jen hudebními příležitostmi, ale byly to i společenské akce,“ zavzpomínal na dávno zašlé časy Blomstedt v jednom rozhovoru.