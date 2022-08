Na festivalu Brod 1995 se tančilo mezi provazy deště

Při vystoupení obou skupin diváci tančili v provazech deště. Zpočátku ještě měli chuť se jim vyhýbat, ale s jejich nabývající intenzitou to vzdali. Nakonec ani nebrali v potaz, že se pod pódii vytvořily obrovské kaluže, které opustit znamenalo vzdálit se z centra hudební magie.

Časy bez deště bylo naopak možné prožít třeba při povedených vystoupeních skupin Gaia Messiah, Wohnout nebo Mňága a Žďorp. Každá z nich nabídla to nejlepší, co kdy vytvořila, pročež nakonec nebyla nouze o přídavky.

Jedním z nejzajímavějších momentů bylo vystoupení pražské skupiny Prohrála v kartách. Po vydání tří alb ukončila svou činnost v roce 2011. Tři roky poté zahrála na posledním rozloučení se svým kamarádem, a potom se každý rok vždy jednou na pódia vrátila. V Českém Brodu to bylo její jediné letošní vystoupení, podtržené tím, že v posledních dvou letech kvůli pandemii nehrála ani jednou. Její set byl příjemným vzpomínáním na písničky, které měly ve své době přitažlivost a nyní se ukázalo, že v nich byla vetknuta i nadčasovost.

Za mladou tuzemskou rockovou scénu na Brodu 1995 „kopali“ Deaf Heart a The Silver Spoons. Obě kapely používají v textech angličtinu, což jejich přijetí u nás dělá obecně složitější. Potenciál nicméně mají, ta první i potřebnou rockovou „špinavost“ a druhá aranžérskou i autorskou hravost.

Celý festival uzavřelo půlnoční vystoupení formace Cocoman & 2127 Sound. Je to nový projekt Adama Lančiho, jenž se na scéně pohybuje jako Cocoman. V Českém Brodu měla kapela velkou premiéru a mělo se vlastně rozhodnout o tom, zda bude pokračovat. Pokud ano, pro zdejší reggae scénu by to byl svěží projekt postavený na silných muzikantských základech.