Na festival Eurotrialog naváže MikuLove, dramaturgem je Miroslav Wanek

Proč jsi se rozhodl navázat na Eurotrialog festivalem MikuLove?

Než v červnu 2019 zemřel Romek Hanzlík, měl již připraven z velké části 21. ročník Eurotrialogu. Jeho děti, já a Romkova přítelkyně Lada Kuruczová jsme začali přemýšlet o tom, jak ročník v roce 2019 uskutečnit, ale kromě problému kolem dědického řízení nebyly dokončeny některé dotace, takže jsme se rozhodli festival posunout na rok 2020. V tom roce se ovšem ze známých důvodů nekonal, a tak jsme se k tomu dostali až letos. Mezitím organizaci festivalu převzala agentura Liver Music, která již v minulosti s Romkem často spolupracovala na různých koncertech, především interpretů ze zahraničí, jako The Residents nebo Chuck Berry. Já byl požádán, abych se ujal dramaturgie, aby byla zajištěna kontinuita povahy festivalu. tj. aby zůstal festivalem „nepopulární hudby”.

Název je jiný. Mění se tím i pojetí festivalu?

Název je mírně jiný, a mělo to dva důvody - Eurotrialog byl navázán na dotace z evropských a visegrádských fondů, musel splňovat podmínku, že tam vždy budou kapely z minimálně dvou sousedních zemí kolem Mikulova, tedy ze Slovenska a Maďarska, případně Rakouska. V covidové situaci jsme se zahraničními kapelami s výjimkou slovenských nemohli příliš počítat a také tyto dotace se již nedávají. Druhým důvodem bylo alespoň kosmetické odlišení těch dvou etap festivalu, tedy etapy dvaceti ročníků s Romkem a etapy nové, doufejme stejně úspěšné a dlouholeté. Název MikuLove koneckonců používal v posledních letech i Romek, ovšem ve spojení se slovem Eurotrialog. Takže kontinuita je zcela jistě patrná.

Jak jsem již naznačil, pojetí festivalu se příliš nemění, stále by to měl být festival „nepopulární hudby”. Jakmile se situace zlepší, rádi bychom se vrátili i k pozvání zajímavých avantgardních hudebníků ze světa. Vzhledem ke kontaktům Už jsme doma s desítkami z nich, „dodával” jsem tipy v minulosti i Romkovi, jako Green Milk from the Planet Orange z Japonska, takže už teď mám několik velmi zajímavých tipů na příští ročníky. Samozřejmě, že se budeme soustředit na objevování nových jmen od nás i na různá speciální spojení těch ostřílených atd.

Na co bys upozornil v letošním ročníku?

Letošní ročník z velké části vychází z programu, který připravil Romek na rok 2019. Tehdy, co se zahraniční účasti týče, byl naplánován koncert UJD společně s Renaldo and The Loaf, což ale kvůli covidu nebylo možné ani na letošek dodržet, jednou k tomu ale snad dojde. Samozřejmě je nutné festival také ufinancovat a moje dramaturgie prochází ještě rukama Liver Music, kteří mají ty finance na bedrech a logicky musí mít poslední slovo, případně line-up doplní některými dalšími jmény.

Já bych nerad nějakou kapelu vypichoval nebo jinou nezmínil, ale bude to kombinace ostřílených kapel jako UJD, Dunaj, Zuby Nehty, Ty Syčáci atd., střední generace i té nejmladší, jako je např. Iritující Pýchora. Zuby Nehty tu představí svoji novou desku Srdce ven, Dunaj se představí ve své obnovené sestavě, UJD tu dooslaví svoje neoslavené pětatřicátiny, svůj comeback tu představí i Boo. Jediným zahraničním hostem, ale já to s prominutím za zahraničí stále nepovažuji, bude úžasná slovenská skupina Tornádo Lue.

Počítáš, že by MikuLove pokračoval i v příštích letech?

Všichni, kdo jsme do toho šli, s tím počítáme a uděláme pro to vše. Nikdo ovšem neví, jak se na tom podepíše covidová situace, jak to bude vypadat s dotacemi a jak to bude lidi zajímat. My doufáme, že všechna tato úskalí překonáme a že alternativní hudba bude mít tento svůj festival (vedle Boskovic, Alternativy a Litoměřic) stále k dispozici.

Bude nějak připomenut Romek? Třeba fotografiemi?