Na Exitu vystoupili Asaf Avidan, Robin Schulz i Sabaton

Speciálně v sobotu večer byli návštěvníci ochuzeni o velké hvězdy. Vystoupení z různých důvodů museli zrušit Tyga, Honey Dijon, Hot Since 82, Boris Brejcha a další. Podobný počet zrušených vystoupení by znamenal pro řadu festivalů kolaps celého programu. Exit se však opírá o unikátní lokaci a bohatý program menších scén.

Svými slov to shrnul jeden z českých návštěvníků festivalu Martin Kolář, který letos navštívil Exit poprvé: „Stačí pár desítek kroků a za rohem masivních hradeb se přesunete od elektroniky k hip-hopu a hned za dalším do metalu. Díky nevelké vzdálenosti jsem stačil zhlédnout spoustu zdejších kapel a Balkán má rozhodně co nabídnout.“