Na EKG pokřtí Malijevský knihu

Otevřený prostor, který vydalo Argo, se pohybuje na pomezí grotesky a sondy do korporátního světa. „Posledních deset let jsem se věnoval základnímu výzkumu otevřeného prostoru, takzvaného open-space. Je pozoruhodné, kolik nadaných lidí v něm žije a co se s nimi pak děje,” řekl Malijevský.