Na Classic Prague Awards nominováni Kasík, Mráček či Bonifantes

Na Classic Prague Awards 2019 byli v kategorii sólistický výkon nominováni Martin Kasík (klavír), Jan Mráček (housle) a Irvin Venyš (klarinet), za komorní výkon Belfiato Quintet, Kristina Fialová (viola) a Jitka Čechová (klavír) a Klavírní kvarteto Josefa Suka, za orchestrální výkon pak Česká filharmonie, PKF - Pražská komorní filharmonie a Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Nahrávkou roku se může stát When The Soul Speaks chlapeckého sboru Bonifantes, The Complete Piano Works Viktora Kalabise v podání Iva Kahánka a kvartetní tvorba Dmitrije Šostakoviče od souboru Pavel Haas Quartet.