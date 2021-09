Na Českém slavíkovi se bude hlasovat systémem D21. Vítězové budou vyhlášeni 19. listopadu

„Českého slavíka jsem se rozhodl obnovit, abych pomohl naší hudební scéně. Před čtyřmi lety jsem si říkal, jaká je to škoda, že největší celonárodní anketa, jejíž název vymyslel už před téměř šedesáti lety Ladislav Smoljak, krachuje kvůli tomu, že používá špatný hlasovací systém. Myslím si, že to, co se stalo té anketě, by se nemohlo stát s hlasovacím systémem D21,“ řekl na tiskové konferenci Karel Janeček.