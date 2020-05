Na Broadwayi se bude hrát až od září

„Všechna divadla na Broadwayi by chtěla pokračovat v uvádění svých představení co nejdříve.

Než se k tomu ale budou moci vrátit, musíme zajistit zdraví a pohodu všem, kteří do nich přijdou, a to jak za oponou, tak před ní,“ uvedla prezidentka společnosti Broadway League Charlotte St. Martinová.

Na Broadwayi je 41 profesionálních divadel, každé s pěti sty nebo více místy. Zpočátku se čekalo, že pozastavení jejich provozu kvůli covidu-19 bude platit do konce dubna. Přestávka ale byla prodloužena nejprve do června a nyní do září.