Muzikant Honza Ponocný vzpomíná na Mira Žbirku: Pořád mi vstupoval do snů

Když se dostal takříkajíc do ráže, dal klidně nepřerušovaný monolog o Beatles, který začal, když jsme míjeli Nuselský most v Praze a skončil někde v Žilině.

Totální profesionál. V hudbě se mu nepodařila jen jedna věc, kterou my ostatní zvládáme celkem bez problémů, a to zazpívat falešně. Byl neuvěřitelný, nejspíš musel někdy v dětství spolknout ladičku. A také dokázal být děsně, ale opravdu děsně vtipný.

No jasně, dost často jsme se v šatně nikdo nedostali třeba hodinu ke slovu. Kolikrát musela přijít ošetřovatelka, aby kapele ošetřila rány z toho, jak jsme se skoro umlátili smíchy. Samozřejmě trošku přeháním a nechci, aby to vyznělo tak, že byl Meky jenom srandista. Dokázal se třeba také zcela ponořit do debaty o vážných věcech.

Bezpečné. Byl to ten pocit, že člověk jde s někým na pódium a ví, že to dobře dopadne.

Naposledy jsme se viděli na našem koncertě v září. Když byl Meky v nemocnici, byl jsem skoro každodenně v kontaktu s jeho ženou Katkou. Meky mi pořád vstupoval do snů. Myslel jsem na něj a doufal, že to dá.

Když jsem se ve středu odpoledne od Katky dozvěděl, že zemřel, udělal jsem to, co by udělal asi i on. Zalezl jsem si do studia, šel hrát a točit písničku.