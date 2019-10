Muzikál s písněmi Queen začne v halách

Stane se tak na odpoledním a večerním provedení v pražské Tipsport Areně. Na stejném místě by se mělo hrát i 16. května. Následně se představení uskuteční v brněnské DRFG Areně (23. května) a v ostravské Ostravar Areně.

Mezi účinkujícími možná nejsou tak hvězdná jména, jak by se u provedení písniček slavné kapely čekalo, zato jsou mezi nimi dobří zpěváci a herci. V českém zpracování se představí Bohouš Josef, Jan Kopečný, Kamila Nývltová, Michaela Nosková, Peter Pecha, Petr Kutheil, Johnny Rose a další.

„Hraju roli kluka, který má psychickou poruchu. Bude to pro mě výzva. Nejen ta jeho psychická porucha, ale i píseň Queen,“ řekl na tiskové konferenci k uvedení muzikálu držitel ceny Thálie Peter Pecha.

„S Míšou Noskovou budeme hrát dominy. Moc se těším, protože hity Queen jsou podle mě nepřekonatelné,“ konstatovala zpěvačka Kamila Nývltová.

Na jevišti se představí třicet účinkujících, osm sboristů a sedm muzikantů. Hudební nastudování má na starost Honza Křížek, bývalý zpěvák Walk Choc Ice a Blue Effect.

Režisérem české verze muzikálu We Will Rock You je zkušený Petr Novotný, který má na kontě nastudování takových muzikálových děl, jako jsou české verze Les Misérables, Jesus Christ Superstar, Děti ráje nebo Fantom opery.

„Jde o představení, které v Evropě naplňuje haly. Proto jsme se i my rozhodli jít do hal. Tato muzika totiž do divadla nepatří. Premiéra We Will Rock You se přitom v roce 2002 nesetkala s dobrým přijetím u kritiky. V Anglii to obvykle znamená, že dílo neuspěje, protože se tam na kritiku hodně dá. Ale veličenstvo divák rozhodlo jinak, a tak se v Londýně muzikál nakonec hrál celých dvanáct let. I my věříme, že si i u nás najde svou přirozenou cestu k divákovi,“ sdělil režisér.

O překlad textů a dialogů do češtiny se postaral Adam Novák, který se už podílel na muzikálech Mamma Mia!, Sestra v akci, Carmen, Horečka sobotní noci, Producenti, Madagaskar a dalších.

„Nad některými texty jsem hloubal, protože jsem je nechápal. A tak jsem hledal, až jsem na Googlu našel různé dotazy lidí, kteří se autorů ptali, co těmi texty mysleli. Ale jelikož Queen psali texty v různém levelu rauše, tak jim na rovinu odpovídali, a sami nevědí, co to znamená. Že se jim jenom líbilo, jak ta slova jdou za sebou. Pak z toho zkuste udělat něco smysluplného. Takže Bohemian Rhapsody bude celá v angličtině. Refrén písně We Will Rock You jsme také nepřekládali, protože by nás diváci asi roznesli,“ prozradil Novák.

Producentka Renata Štupáková dodala, že když chtěla některé pasáže textů písní ponechat v angličtině, musela požádat majitele licence o speciální svolení.

Rockový muzikál, který na základě písní skupiny Queen napsal Ben Elton, měl premiéru v roce 2002 v Londýně. Ihned po premiéře se stal senzací a diváci plnili divadlo dvanáct let. Za tu dobu se odehrálo více než 4600 představení. Ve 28 zemích pak dílo vidělo více než 20 miliónů diváků.