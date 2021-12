Muchova díla budou vystavena v Tchaj-peji, získají i digitální podobu

Token je kód, čip nebo přístupový klíč, podle toho, v jakém oboru se používá. Ve stolní hře, kde nahrazuje měnu, je to žeton či kupon. V případě umění je to nosič pro dílo, jímž může být cokoli od obrazu přes hudbu až po text a které lze zobrazit na vybraném zařízení od mobilu po televizní obrazovku.

Nadace Mucha se spojila s globální platformou VIVE Arts, která se zabývá digitálním obchodováním s uměním. První kolekce Muchových děl v podobě NTF se pod názvem Timeless Mucha uskuteční 17. prosince. Prodej, který podle Muchovy nadace propojí fyzický a virtuální svět, se uskuteční souběžně s otevřením výstavy Mucha to Manga – The Magic of the Line, kterou pořádá Muchova nadace od 18. prosince 2021 do 5. dubna 2022 v Tchaj-peji.