Monkey Business natočili s Jiřím Langmajerem klip o atentátu, který nakonec nebyl

„O videoklipech vždycky dost přemýšlíme a většinou máme v záloze tři čtyři nápady zároveň. Obvykle vybereme ten, který je v danou chvíli snazší realizovat. Na jaře jsme měli skvělý nápad na klip k písni Love Is Hell. Byl už stanovený termín natáčení, ale přišel covid-19 a my ho nemohli zrealizovat. O prázdninách jsme dost hráli, dokončovali jsme desku, a na klipu k písni Do It! (If You Don’t Have Any Children) jsme začali pracovat v půlce července,“ vysvětlil Novinkám.cz Ruppert.