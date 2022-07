Moderátorka Linda Bartošová odešla z České televize

„Odejít z České televize je jistě nejtěžší rozhodnutí, které jsem dosud udělala. S ČT mě pojí osm let života, díky nimž jsem (nejen) profesně tím, kým jsem. Opustit instituci, která dělá tolik dobrého pro tuto zemi, opravdu není lehké,“ tvrdí Bartošová.

„Nic jiného navíc pracovně neznám. I proto jsem ale došla k tomu, že je čas vykročit do neznáma. Zjistit, co je za horizontem Kavčích hor a jestli jsem tam schopna obstát. České televizi jsem hluboce vděčná za všechny zkušenosti, příležitosti a šance. Naučila mě kromě poctivého řemesla taky to možná nejdůležitější – být odvážná a stát si za svým. Věřím, že i nadále bude etalonem důvěry a jistoty. Divákům moc děkuju za společně strávené chvíle a mnohokrát i za velmi důležitou podporu,“ dodala.