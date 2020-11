Model blobu od Kaplického se v Londýně neprodal

V aukci nazvané 20th Century Art: A Different Perspective se dražila i díla tvůrců z dalších středoevropských zemí. Z českých umělců úspěch zaznamenal mimo jiné obraz Blue Cloud 1234 PM Jana Kalába, který se vydražil za 18 900 liber (asi 562 000 korun).

„V Londýně se se stoprocentní úspěšností vydražilo všech deset obrazů autorů Ondřeje Basjuka, Josefa Bolfa, Jana Kalába, Krištofa Kintery, Šárky Koudelové, Pasty Onera, Jana Pištěka, Miroslava Polácha, Jakuba Špaňhela a Lubomíra Typlta,“ řekla za Galerii Kodl Terezie Kaslová. Plátno The Descent of the Cross Miroslava Polácha skončilo s cenou 9450 liber (281 000 korun) a práce Violet Tuesday Lubomíra Typlta byla vydražena za 8820 liber (262 280 korun). Obraz Mikuláše Medka Exploze se prodal se za 69 300 liber, tedy za dva miliony korun.