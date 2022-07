Mocné zvuky zazněly na Mighty Sounds opět v plné síle

Social Distortion použili coby intro skladbu Gimme Shelter od Rolling Stones. Jako by tím chtěli poukázat na to, odkud dnešní punková či rocková muzika vyšla. A při poslechu jejích muziky to bylo jasné. Na punkové kořeny dokázali smysluplně naroubovat jak bluesové, tak countryové prvky.

Výborný výkon předvedly i čtyři sestry Elliottovy z jihoanglického Hastingsu sdružené do kapely Maid of Ace. Ač jsou, snad kromě bubenice, velmi mladé, jejich sebevědomému výkonu to nijak nevadilo. Smrští syrového punku si fanoušky obtočily kolem prstu hned u první skladby. A nepustily je až do konce svého vystoupení.