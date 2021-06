Miro Žbirka oslaví dvacet let Modrého alba

Nachystaná je také premiéra dokumentu Co bolí, to přebolí – 20 let Modrého alba. Na pódiu Žbirka přivítá zpěvačku Marthu, která na zmíněné desce hostuje, a další.

Vstupenky na koncert 20 let Modrý album je možné získat i v rámci crowdfundingové kampaně na platformě Donio.cz, která je pro velký zájem prodloužena. Jsou mezi odměnami pro donátory, kteří se rozhodnou podpořit realizaci dokumentu Co bolí, to přebolí. „Modré album vzniklo před dvaceti lety. Strašně rychle to uteklo a já jsem rád, že těch dvacet let neuteklo zbytečně, protože toto album bude opět na světě,“ říká Žbirka.