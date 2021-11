Miro byl úžasný člověk, bude nám moc chybět, vzpomínají Žbirkovi kolegové

„Tohle strašně bolí. Miro Žbirka byl pro mě umělec, který i v dobách patosu přinášel do československé hudby inovaci a nádech světové pop-music. Geniální songwriter, úžasný člověk plný pokory, absolutní legenda. Je mi ctí, že jsem tě mohl poznat, poslouchat tě mluvit o hudbě i životě celkově. Budeš nám strašně moc chybět.”

„Sedíme v šatně úplně zmrzlí. Máme půl hodiny před koncertem a teď jsme se to dozvěděli. Určitě něco vymyslíme, asi mu věnujeme nějakou písničku. Kamarádili jsme spolu, on byl strašně milý společník, vždycky byl dobře naložený, skvělý zpěvák, kterému nikdy neujela intonace. Prostě super chlap.”

„Pochopil jsem, jak se cítil Paul McCartney, když mu řekli, že zemřel John Lennon. Nebyli jsme poslední dobou v intenzivním kontaktu, ale to jsou věci, které se nedají zapomenout. Nemůžu říct, že to musím nějak rozchodit, protože ani nevím, zda se to dá rozchodit.”