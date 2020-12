Mírně erotická komedie Lordi. Z uší přímo na bránici

Přeložena byla pouze do slovenštiny, a tak je už patnáct let s velkým úspěchem uváděna na jevištích českých a moravských divadel. Patnácté výročí premiéry dalo podnět i k jejímu natočení a vydání. A je pravda, že dodatečný překlad do češtiny by byl nejen zbytečný, ale nesporně by i ubral na břitkosti, vtipu a kouzlu jazyka, které slovenština poskytuje. V hlavních rolích účinkují Filip Rajmont, Peter Serge Butko, Martin Hofmann a Vladimír Polívka. V ději se v podstatě jedná o kratochvíli tří lordů, kteří se cíleně zabývají sváděním londýnských žen, soutěží v tomto oboru, až se sami nachytají do naprosto pitoreskní pasti.