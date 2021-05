Mirai zahrají třikrát lidem v autech

„Věříme, že tyhle koncerty jsou pro nás poslední, které pro auta odehrajeme. Ten formát je skvělý a v rámci všech současných omezení geniální, jak si zahrát naživo. Věříme, že v červenci se už uvidíme, jak jsme byli zvyklí. I proto chceme koncerty pro auto ještě jednou prožít. Je to nejspíš naposledy v životě, kdy něco takového organizujeme. Je s tím milionkrát více práce, ale stojí to vážně za to,” zve za celou kapelu zpěvák a kytarista Mirai Navrátil.

„Pódium je oproti normálnímu koncertu hodně vysoko a všechno musí být o dost větší, aby viděla i auta z dálky. Na místo jede víc kamiónů techniky. Pro nás je to zážitek a věřím, že i pro všechny zúčastněné,” pokračuje Navrátil. „Ta synergie funguje. My to sázíme do lidí a ti se oproti klasickému koncertu nebojí projevit, protože jsou ve svém autě mezi svými lidmi a zapojí se úplně všichni. Měli jsem z toho loni husinu.”