Mirai se v klipu spojili s raperem Majselfem

K podobě klipu sdělil: „Nechtěli jsme další punk na mobil kvůli tomu, že celý klip je dost stylizovaný do retra. Bylo to důležité pro udržení konceptu.“

Klip režíroval jako poslední dva roky téměř všechny videoklipy kapely Ondřej Kudyn, který se postaral i o styling, tentokrát neobvykle v retro stylu. Hlavní roli si zahrála mladá herečka Klára Miklasová. „Odehrála to úplně skvěle. Netušil jsem, že to bude tak dobré. Bez ní by to video bylo poloviční,“ hodnotí frontman Mirai.