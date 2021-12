Mirai Navrátil má covid, končí ve StarDance

„Mirai se úspěšně protančil do druhé půlky soutěže těsně před semifinále. Přejeme mu co nejlehčí průběh, brzký návrat na scénu a na koncertní pódia,” dodala mluvčí.

Mirai o onemocnění covidem informoval ve středu na sociálních sítích s tím, že nemá žádné zjevné příznaky nemoci. Covidem si už jednou prošel s údajně těžším průběhem. Ve StarDance také už jednou chyběl kvůli tomu, že musel do karantény.

„Zaplaťpánbůh jsem v podstatě bez příznaků, ale pravidla hry jsou daná a znamená to pro mě konec kapitoly zvané StarDance,” uvedl Navrátil na sociálních sítích.

„Je mi to hrozně líto hlavně kvůli vám, co jste nám fandili, prožívali to s námi a taky nás s Lenkou (jeho tanečnice Lenka Nora Návorková) podrželi i v hodně krizových momentech. Děkuji Ti, Leni, že jsi ze mě udělala skoro tanečníka, ač jak říká Táňa (porotkyně StarDance Tatiana Drexler), 'som hrbatý',“ dodal Navrátil.