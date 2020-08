Mira Žbirku a Juraje Jakubiska spojil nový klip k písni Slovenská

„V době karantény jsme nikdo nemohli cestovat a mně, který stále pendluje na trase Praha – Bratislava, se začínalo stýskat po Slovensku. Vzpomněl jsem si na nádherné obrázky z nového filmu Juraje Jakubiska Perinbaba a dva světy, které mi Juraj předtím ukazoval a ptal se, zda bych k filmu nenapsal píseň. Tyto dvě věci se spojily a inspirovaly mě ke skladbě Slovenská. Když teď vidím klip, který Juraj sestříhal z filmových záběrů, myslím si, že se to prostě muselo stát,“ podotýká ke spolupráci Miro Žbirka.

Mekyho singl Slovenská je zároveň novinkou na výběrovém albu The Best Of Miro Žbirka, které na třech nosičích nabídne 64 skladeb. Vyjde 4. září, stejně jako reprezentativní kniha textů a akordů Songbook.