Minisérie Černobyl zabodovala na udílení britských cen BAFTA

Ocenění za nejlepší herečku dostala Glenda Jacksonová, pro niž to byla první televizní role za 27 let. Oscarová herečka si ve snímku Elizabeth is Missing (Alžběta se ztratila) zahrála stárnoucí ženu s demencí. Jacksonová, která byla nominována na cenu BAFTA naposledy v roce 1974, uvedla, že je „naprosto ohromená”, píše BBC.