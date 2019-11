Milan Cais z Tata Bojs: Fanoušci přijali naši trhlost

Už je to nějakou dobu, co jsme si s vydavatelstvím Supraphon, u kterého naše alba vycházejí, řekli, že bychom mohli postupně vydávat vinylové reedice starších cédéček. Nejdříve vyšlo Futuretro, potom Nanoalbum a letos došlo na Biorytmy.

Francouzština nám přišla originálnější, takže jsme ji vzali do hry a vznikla písnička Attention Aux Hommes!. Tu a písně Šťastnější a Růžová armáda dodnes hrajeme skoro na každém koncertu. Jsou z jedné desky a jsou to tři stavební pilíře našich vystoupení.

Bude to taková malá ochutnávka z chystaného nového alba. Tak trochu se tím vrátíme do devadesátých let, kdy jsme měli písně vymyšlené ze zkušebny, následně jsme je hráli na koncertech a teprve pak nahráli ve studiu. Má to tu výhodu, že se v nich při živém hraní ujasní spousta věcí i detailů.