Midi Lidi vydali dvě desky najednou

„V textech se zamýšlíme nad tím, proč se nám všem vlastně děje, že se k sobě navzájem a k našemu okolí chováme pitomě, jak vznikají nedorozumění a jestli s tím může každý sám něco udělat, a tím pomoct sobě i druhým i vesmíru. Takže je tam pár návodů, které sám sobě kladu a horko těžko se snažím je dodržovat. Ale jako u každého manuálu: nikdy do něj nenapíšete všechno. A většinou v něm není to hlavní, co se popsat nedá. A to je dobře,“ vysvětlil frontman Petr Marek.