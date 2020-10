Mezzosopranistka Edita Randová: Kvůli zákazu zpívat se nám smějí

V tom máte samozřejmě pravdu, ale já si myslím, že je to možné. Jak jsem již říkala, měli jsme možnost se setkat, a já se před tím doslova třásla trémou. On si ale na nic nehrál, hovořil se mnou zcela otevřeně a přátelsky.

Rozhodně to není umělec, který by řekl, že pokud mu nedáme určitou částku, kterou požaduje, tak na koncert nepřijede. Je otevřený každé spolupráci a já doufám, že se mi ho na festival v budoucnu pozvat podaří.

Máte pravdu. Přestože jsem s mnoha jednala, situace nám nedovolila dotáhnout věci do konce. Důvodem jsou obavy z toho, že by každá změna v bezpečnostním nařízení v zemi mohla již domluvená vystoupení zhatit. A změny mohou nastat z hodiny na hodinu, jak víme.

To je asi nejtěžší otázka, jakou jsem kdy dostala. Všichni víme, jaká je momentálně v naší zemi situace. Velmi doufám, že za čtrnáct dnů bude zrušený zákaz zpívat, protože je to opravdu zvláštní nařízení. Byla jsem před několika dny na vystoupení v Polsku a tamní umělci a pořadatelé mi nevěřili, že u nás takový zákaz existuje. Mohu říct, že se nám za to smáli, považují to za neuvěřitelné.